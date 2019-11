Edmundo Varas compartió singular mensaje sobre manifestaciones en inglés: recibió críticas en Twitter

Desde que estalló la crisis social en nuestro país, son múltiples los rostros que se han pronunciado sobre las manifestaciones, que están próximas a cumplir 4 semanas.

Quien no se restó de esto fue Edmundo Varas, el ex chico reality que no se ha mantenido ajena a la situación que enfrenta el país y ha utilizado su cuenta de Twitter para manifestar su sentir.

No obstante, el día de ayer su nombre se convirtió en trending topic en la plataforma del ave azul, luego de que compartiera un curioso mensaje en inglés.

“Stop disturbing communist sons of the great mother. Complices of pain, misery, violence and destruction of peace“, fue lo que publicó Varas.

Sus palabras dieron que hablar debido a que su inglés es bastante dudoso, lo cual fue comentado por los internautas: “Paren los disturbios comunistas hijos de la gran madre. Cómplices del dolor, miseria, violencia y destrucción de la paz“.

Cabe mencionar que el tweet fue eliminado de su cuenta personal (además de cambiar su nombre), posiblemente tras las múltiples críticas debido al contenido del mensaje o su redacción en inglés.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones:

Todos expectantes con el anuncio de Piñera para que este dijera que Checho Hirane y Edmundo Varas van de refuerzo a Carabineros. — Honor Y Gloria ❤⚘#AC (@JoviNomas) November 13, 2019

este país es increíble onda tu presidente te deja en la falopa existencial pura y después edmundo varas dice communist sons of the great mother y revivis — sailor fome 🍦 (@sailor_fome) November 13, 2019

Tuiteando en inglés Piñera — #RenunciaPiñera (@notanpesima) November 13, 2019