Alison Mandel espera a su primer hijo junto a Pedro Ruminot: "Estás en el momento exacto conmigo"

La actriz Alison Mandel acaba de anunciar una alegre noticia que cambiará su vida: será madre por primera vez, fruto de su matrimonio con el comediante Pedro Ruminot.

“Hoy quiero compartir una buena noticia con ustedes. Alguien decidió ampliar su casita y crecer cada día un poquito más”, partió narrando en la plataforma.

Luego agregó: “Tengo la convicción que llegarás a un mundo más justo y hermoso y si bien el camino para estar juntos no ha sido nada fácil y ha sido largo, yo encuentro que estás en el momento exacto conmigo y tu papito, y si alguien te buscó con porfía y anhelo esos fuimos nosotros así que te esperamos con mucho orgullo de lo valiente que has sido”.

Finalmente la actriz realizó una reflexión sobre su gatita Muamia, la cual falleció el pasado el 23 de octubre.

“Como les comenté antes, Muamia nunca se hubiese ido de mi lado si no me dejaba en la mejor compañía. La vida tiene sus maneras extrañas de buscar equilibrio y este año he podido contemplar como funciona algunas veces”, detalló.

Aquí puedes ver su publicación: