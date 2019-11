Karim Butte descolocó a coronel de Carabineros con pregunta sobre heridos en manifestaciones

A 28 días desde que iniciaron las manifestaciones sociales en Chile, las multitudinarias marchas han dejado a miles de heridos y decenas de fallecidos tras enfrentamientos con Carabineros y militares.

De acuerdo al último reporte entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han visitado a 6.199 personas en comisarías y a2.365 heridas en hospitales.

Este punto fue tratado el día de ayer por Chilevisión Noticias, donde entablaron contacto con Karina Soza, directora de Derechos Humanos de Carabineros, siendo consultada sobre la reflexión que realizaba la institución por el récord mundial de lesiones oculares durante las protestas en el país.

Bajo este contexto Soza respondió: “La reflexión que yo hago es que también tenemos un record de carabineros lesionados, tenemos 1.600 carabineros lesionados. La vida de las personas tiene tanto valor como la vida de los carabineros y de los que están sufriendo ahora, porque no tiene los medios para llegar a su domicilio, porque tienen que caminar, porque tienen que cerrar sus negocios temprano, porque está infundido el miedo. También hago esa reflexión porque esto nos hace daño a todos esta es una situación muy extrema que nos daña a todos como sociedad“.

Tras su respuesta el periodista Karim Butte le consultó: “¿La reflexión que usted hace tiene que ver también con los carabineros lesionados?“, a lo que Karina Soza replicó: “Por supuesto, no puedo dejar de lado a los más de 1.600 funcionarios que hoy en día están…“, siendo interrumpida por el comunicador.

“¿Es como un empate?“, le cuestionó el profesional, descolocando a la uniformada que luego respondió: “No no no, para nada. Yo digo que esto nos daña a todos, no es un empate. Estoy diciendo que como sociedad estamos perdiendo todos, no hay bandos aquí”.

Esto fue comentado en las redes sociales, donde los internautas recordaron que Karina Soza fue la misma que, hace unas semanas, se refirió a un polémico video en donde aparecen Carabineros supuestamente drogándose. Soza aseguró que utilizaban Mentholatum, para disipar los efectos de las bombas lacrimógenas.