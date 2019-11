Pamela Díaz reveló la decisión que tomó con su hija Trinidad respecto a las marchas

Un tema que tocaron este lunes en “Viva la Pipol” fue la mirada femenina del movimiento social, donde invitaron a Carolina Paulsen, Magdalena Max-Neef, Josefina Velasco y Kathy Salosny.

Bajo este contexto la conductora del espacio entabló una conversación con los rostros femeninos, donde reveló la decisión que tomó con su hija, Trinidad, respecto a las manifestaciones.

“Oye, Pamela, ¿y tú cómo te la bancas con la Trini? Porque mis hijas siguen a tu hija en Instagram y me dicen ‘no, si va a todas. Va a todas”, consultó Magdalena Max-Neef, dando paso a la explicación de “La Fiera”.

“Yo he tenido cosas bien heavy con la Trini. Una, porque está en toda la onda, que yo siempre dije que los niños o jóvenes adolescentes siento que no tienen miedo hoy día. Ese miedo a que no les importa nada más que sus derechos y luchar. Y a veces no hay ni consecuencias de lo que puede pasar, lo que hemos visto en las marchas. Entonces yo como mamá no la dejé ir a marchar“, reveló Pamela Díaz.

Esto causó asombro de Kathy Salosny y Max-Neef, quienes le consultaron por qué tomó esta radical decisión.

Carolina Paulsen intervino y aseguró que vivió el mismo temor: “Yo me cagaba de susto, porque yo me acuerdo los primeros días estaba ahí el Diego y veía la tele. Y estaba tan nerviosa que me puse a tejer crochet. No sabía y empecé (…) Yo estaba atacada, Pame. Porque yo decía ‘me muero le pasa algo’. Pero había algo dentro mío que sentía orgullo…”.

Tras esto Díaz volvió a tomar la palabra, donde detalló la situación: “No, a mí me pasó lo mismo, pero claro, cuando llegan a la puerta cinco amigas… Y yo soy privilegiada, gracias a Dios me va bien, mis hijas están en un buen colegio. Yo le decía ‘¿pero qué vas a reclamar tú?’. Solo para pillarla. Y ahí empezó…”.

Kathy Salonsy volvió a impresionarse por esta decisión y consultó: “¿Y por qué no compartir las causas?“.

Díaz explicó: “Sí, pero son cinco niñas que si van a ir, me dicen ‘nos vamos en micro’. La Trini anda en micro hace mucho tiempo, yo de los 14 años la dejo andar en micro y va a ver a su abuela a La Florida. Así que yo no tengo drama con ese tema.