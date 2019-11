Raquel Argandoña desclasificó conversación de su hija Kel Calderón tras reflexionar sobre su sueldo

A un mes exacto del inicio del estallido social, en “Bienvenidos” de Canal 13 se realizó un análisis de los hechos que provocaron esta crisis.

Bajo este contexto la coanimadora Raquel Argandoña habló de los cuidados que requiere su madre, de 92 años, así como se refirió a su sueldo, debido a alusiones que han realizado en este clima de protestas, a las remuneraciones de los rostros de televisión.

“Siempre a nosotros nos cuestionan lo que ganamos en televisión. Yo trabajo en una empresa privada y a mí me pagan, señora, por lo que genero. Yo me he sacado la cresta desde los 14 años. Tengo un buen pasar, pero me he sacado la cresta“, partió comentando “La Quintrala”.

Luego continuó: “¡Yo soy sola! Le pago la salud a mis hijos. El padre de mis hijos coopera, pero yo también coopero, en la educación, salud, pago los Tag, en un colegio particular, porque me he sacado la cresta y la plata que tengo me la he ganado, no se la he robado a nadie”.

Tras esto reconoció que gana bastante dinero en la televisión, con bastante esfuerzo y afirmó que le gustaría “que todo el mundo ganara lo que yo gano”.

Bajo esta línea afirmó que su sueldo le permite “pagarle a una persona que cuide a mi madre, puedo pagarle los remedios que mi madre necesita, o si necesita un geriatra, que están carísimos, y lo necesita mi mamá. Puedo llamar a la casa y no es de un día para otro, porque igual se demoran”.

Finalmente reflexionó sobre su trabajo en la televisión, asegurando que no la necesita para vivir. “Tengo una jubilación de 90 mil pesos, porque tengo lagunas, ¿recuerdas?. Yo preferí por optar por prioridades. Me siento segura por las propiedades, que las arriendo y ahí percibo una suma que me permite vivir, no grandes lujos, pero sí cómodamente, y así puedo ayudar a los que quiero ayudar”.

Por último desclasificó una conversación que tuvo con su hija, Kel Calderón: “me dijo mi hija: ‘Mamá, quiero que sepas que es duro… Tú organiza bien tu plata para que te alcance para la vejez, para los remedios, una persona que te cuide’. Porque claro, la generación nuestra a la generación actual, se preocupan pero no están al 100% a cargo de los papás”, cerró.