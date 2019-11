Valentina Roth se someterá a nueva cirugía estética: lo anunció y explicó en sus redes

La exchica Yingo Valentina Roth utilizó sus redes sociales para narrar que nuevamente se sometería a una cirugía estética.

A través de Instagram detalló la necesidad de este nuevo procedimiento, la cual será en sus pechos: “Sí, se me cayeron y por no usar sostenes. Así que, mujeres, si se operan, por favor usen sostenes. ¡Yo me tengo que operar nuevamente en marzo!”.

Luego agregó: “Pero bueno, por ahora les tengo mucho amor a estas pech***f alsas que las tengo como hace 11 años jajaja. Amor para ellas y amor para ustedes“.

Aquí puedes ver la publicación: