La confesión de Vesta Lugg: tuvo una cita secreta con actor de "Harry Potter"

La modelo e influencer Vesta Lugg participó en el podcast “Mis últimas 3 neuronas”, donde realizó inéditas confesiones respecto a su vida privada.

Lugg conefesó que tuvo una cita con un reconocido actor británico, quien participó en la serie de películas de Harry Potter.

Se trata de Thomas Felton, quien interpretó a “Draco Malfoy” en todas las películas. La rubia explicó que utilizó una aplicación llamada “Raya”, la cual es exclusiva para personas que trabajan en el rubro del entretenimiento.

“Es un dating app de industria, donde debes pagar y ser aceptado para entrar a la comunidad (…) Hay puros actores, músicos, etc. (…) te ponen a prueba una semana, no puedes sacar screenshoots (pantallazos) porque si lo haces te echan”, explicó.

Tras esto, expresó: “¿Saben con quién salí una vez? Con Malfoy (…) Es una hue… muy rara porque no sé si alguna vez firmé algo cuando me inscribí porque no puedo estar hablando de esto, porque es brígido, no te dejan (contar nada)”, cerró.

Revisa algunas fotografías del actor:

https://www.instagram.com/p/B24wuyKAVna/