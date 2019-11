Joven de La Cisterna increpa a Iván Moreira y Gonzalo Müller: "¿No les da vergüenza?"

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, abordaron el saqueo y los desmanes ocurridos diversos locales de La Cisterna y a un supermercado.

Bajo este contexto, un periodista del matinal despachó desde ese lugar y entrevistó a una profesora de lenguaje llamada Rocío, quien realizó duras declaraciones en contra del senador Iván Moreira y Gonzalo Müller.

“Qué bueno que estemos hablando de delincuencia ahora, sobre todo acá en La Cisterna que nos tienen súper botados los Carabineros, que están ocupados haciendo otras cosas, como reprimir a los estudiantes cuando hacen barricada”, comenzó expresando la joven.

A esto agregó que “lo que más me duele, sobre todo del ’13’, es que está Iván Moreira y Gonzalo Müller hablando de delincuencia. Iván Moreira debe 38 millones a Penta. Gonzalo Müller 125 millones a Soquimich. Y están ahí, hablando de nosotros, de los delincuentes, ¿con qué cara? ¿no les da vergüenza sentarse ahí y hablar de nosotros?“, manifestó la mujer.

Ante sus palabras, la conductora del espacio Tonka Tomicic le dio la oportunidad al senador Moreira para defenderse, quien se negó a responder a la joven: “Referente a insultos y mentiras no, ¿pa’ qué? no me voy a poner a pelear con una persona que yo sé que… no, prefiero que no, no voy a entrar en una polémica de esa naturaleza con mentiras y falsedades no se logra nada”, dijo.

Revisa el momento a continuación: