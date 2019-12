Araceli Vitta reveló conmovedora anécdota con un desconocido tras la muerte de su gran amigo

Araceli Vitta reveló una conmovedora anécdota con un desconocido tras la muerte de un gran amigo. La actriz contó entre lágrimas detalles del encuentro en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

Cuando fue anfitriona Araceli recibió varios regalos, sin embargo uno de ellos la hizo romper en llanto. El comediante Beto Espinoza le obsequió un alfajor de una conocida chocolateria, situación que la hizo recordar a Patricio Ortega, uno de sus mejores amigos que falleció en un accidente de moto.

“Yo le estaba trabajando, y le habían llevado de regalo muchos alfajores. Y yo le dije dame uno, y me dijo ‘se los comieron todos"”, relató la actriz, agregando que su amigo le dijo que le compraría uno exclusivamente a ella y se lo llevaría de obsequio en otra oportunidad.

Pasaron los días y Patricio falleció en el fatal accidente. Araceli vivió su luto y con mucha pena continuó con su vida, sin embargo un acontecimiento la hizo recordar y tener más presente que nunca a su amigo.

“Voy caminando en una multitienda y se me acerca una persona y me dice esto para ti. Y yo lo miré y le dije ¿pero por qué si yo no te conozco?, y cuando lo abrí tenía un alfajor. A esa persona nunca más la volví a ver, pero yo tengo guardado el sobre donde él me entregó el alfajor”, compartió la actriz entre lágrimas.