"Pancho" Saavedra se refiere al sistema de salud pública en Chile y emplaza a ministro de Salud: "Usted no tiene idea de la realidad que vive la gente en nuestro país"

En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo“, estuvo de invitado el animador de televisión Francisco Saavedra, junto con varios de los protagonistas del programa “Contra viento y marea”.

En específico, el animador estuvo acompañado de Margarita, una de las novias que protagonizó un emotivo capítulo al casarse con Víctor, su amor de toda la vida.

Sin embargo, el pasado 26 de noviembre Saavedra comunicó que el novio había fallecido, quien había sido diagnosticado con un agresivo cáncer junto a cuatro tumores cerebrales.

Tras esto, Margarita y la madre del novio visitaron el estudio de “Sigamos de largo” para conversar sobre su experiencia y también contar cómo había sido el tratamiento de Víctor.

Fue en este contexto que la familia criticó duramente el sistema de salud actual en Chile, ya que en varias oportunidades no se sintieron apoyados por los médicos y personas que trabajan en el área de salud pública.

Asimismo, el conductor de televisión también tuvo unas palabras para el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y para el sistema de salud.

“Yo creo que lo que pasó en este capítulo, lo que pasó en esta historia, lo que pasó en la vida de ustedes, es el espejo de la realidad de la salud pública en nuestro país, que lo voy a decir sin ningún pudor, es inhumana“, dijo Saavedra.

A esto agregó que “en este caso en particular yo pude conocer a Víctor postrado en su cama, pude conocer a un Víctor que no tenía las atenciones necesarias para poder tratar su cáncer con dignidad y para que pudiese, aunque el desenlace hubiese sido fatal, haberse ido con dignidad“.

El conductor de televisión también se refirió a las declaraciones del titular de Salud, quien expresó en su momento que en comparación con lo que ocurre en otros países del mundo, el sistema de salud chileno es uno de “los mejores y más eficientes”.

Tras esto, Saavedra expresó que “no es posible que la gente tenga que andar rogando cuando lo que corresponde, el derecho humano básico de las personas es tener salud. Entonces cuando yo escucho al actual ministro de Salud decir que que tenemos el mejor sistema de salud de Latinoamérica, (…) me dan unas ganas de decirle ‘sabe que más, usted no tiene idea de la realidad que vive la gente en nuestro país’ y da impotencia y da rabia“, declaró el animador.

