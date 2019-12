Durante la última semana las redes sociales, en especial Instagram, se ha convertido en una de las plataformas para realizar “funas” en contra de hombres que, supuestamente, han cometido acoso y/o abuso sexual.

Uno de los nuevos acusados es el diputado de RN Jorge Durán, quien de acuerdo a la usuaria @carvachita25, el político la habría drogado.

“Tenía 20 años… Él me ofreció un trago y luego no recuerdo nada, me drogó, me sacó inconsciente (me contaron). Desperté con él, sin saber dónde y cómo había pasado. Lo golpee, me dijo que nadie me creería y que, perdería mi tiempo porque él es abogado, salí corriendo, en la calle me tiro $5000 para que me fuera…”, partió comentando en la publicación.

Luego continuó: “Llegué a mi casa sin llaves, sin entender nada. Me pasé por una escalera para que nadie notara lo mal que estaba al llegar a casa. Me bañé llorando, llegó mi hermana, que te pasó??! (Preguntó, sin poder contarle..) Busque un apoyo y me armé de valor, fui a la casa de su mamá, les grité lo que me hizo y para mi sorpresa, nadie lo defendió, todo lo contrario, su hermano se refirió a el como una ‘mierda de persona’“.

Finalmente narró que Durán la llamó y negó lo ocurrido, agregando que le “cagaría” la vida, porque él es abogado y tenía dinero.

“Lamentablemente no hice nada, porque lloré como una semana, no sabia qué sentir.

Ahora, lo veo muy ejerciendo un cargo publico, ‘diputado"”, cerró.

Hasta el momento Jorge Durán no se ha referido a la acusación.

Aquí puedes ver la publicación: