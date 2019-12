El pasado lunes la bailarina Gabriela Pavez a través de Instagram denunció por acoso sexual al músico DJ Méndez y a los integrantes de Macabro Imperio.

De acuerdo a su relato, la situación ocurrió en el verano del 2012, cuando ella tenía 18 años y realizó su primer trabajo como bailarina.

“Los primeros shows fueron normales, pero cuando empezó la gira todo se descontroló. Los ‘Macabro’ se sentaban al lado de nosotras (bailarinas), nos abrazaban, se ponían ‘cariñositos’ y por lo menos yo siempre intentaba alejarme cordialmente. Una vez yo estaba sentada y uno de ellos, Rodrigo, de la nada me da un beso. Yo les dije que no lo hicieran más. Yo pololeaba y no me quería prestar para estas cosas”, partió comentando.

No obstante, el peor episodio según su relato, ocurrió 4 días antes del matrimonio de Méndez, cuando “todo el bus se descontroló”y los músicos empezaron a tomar y “bromear” con las bailarinas.

“Me tenía que hacer la dormida para que no me molestaran, hasta que llegaron a mi lugar. Entre todos empezaron a agarrarme para que su jefecito se acercara para darme un beso. Yo que tenía la misma edad que la Steffi, su hija. Comencé a patalear y tratar de soltarme, pero él me lo dio igual. Cuando me solté me fui corriendo a la parte delantera del bus, donde estaba el equipo técnico. Luego de eso me puse a llorar de impotencia. Era mi primer trabajo y no podía creer que pensaran que, como bailarina, tenía que prestarme para sus calenturas“, sostuvo la joven.

Luego Pavez narró que, tras el episodio, quedaban 3 días de gira, por lo que decidió continuar para no dejar solas a sus compañeras. Además relató que todos los demás la ignoraron por no seguir este “juego”, aunque afirmó que esta indiferencia le fue mejor.

La bailarina escribió que no quiso decir nada en ese tiempo porque no tenía pruebas y, además, “ellos tenían mucha influencia en ese tiempo“.

A la vez narró que muchas personas le dieron la espalda y que incluso la culparon a ella por vestirse “provocativa”. “El acoso tiene que parar, quizás a cuántas más le pasó. Que el karma se encargue de ustedes, nuestras voces se escucharán más que su ‘música”, cerró Pavez.

Hasta el momento DJ Méndez no se ha referido a la acusación, no obstante sus hijos sí, de acuerdo a diario La Cuarta.

“Ahora es cuando la gente se empieza a aprovechar del movimiento social, también fui testigo de esas giras y no es como lo relata (ella)“, soltó Steffi Méndez, mientras que Leo Méndez Jr también defendió a su padre.

“No mereces de nuestra atención, no te voy ayudar a que se viralice una historia sin pruebas alguna. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario”, comunicó el artista del maquillaje.

Por otro lado el citado medio se comunicó con Vlady Muñoz y Dw (Rodrigo Muñoz), quienes aseguraron que hablaron con su abogado para tomar acciones judiciales en contra de Gabriela Pavez por injurias y calumnias.

Aquí puedes ver las capturas que compartió la bailarina: