En la emisión del viernes del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 estuvo invitada la actriz Lorene Prieto, quien reveló íntimos y complejos episodios que vivió durante su carrera.

La actriz reveló episodios de abuso mientras grababa para una teleserie: “Donde más yo sentí abuso en un minuto de mi vida fue cuando hicimos una teleserie. Hasta ese minuto se hacían desnudos, pero eran más piolas, pero esa teleserie fue súper heavy porque todas las mujeres teníamos que desnudarnos. Todas terminamos desnudas y era casi semanalmente“, explicó.

“Se producía una falta de respeto tan grande que después de esa teleserie, yo sin saber lo que era, empecé a sufrir ataques de pánico“, siguió relatando la actriz.

Lorene habría hecho referencia a la teleserie “Ídolos”, la cual fue la primera producción nocturna de Televisión Nacional.

En este sentido, Prieto recordó una escena en particular, en la que aparecía con poca ropa y participaba de un ‘swinger’: “Para mí era guacala, pero ya había firmado mi contrato. La escena era los cuatro despertando en pelota, pero como el hombre no puede mostrar su sexo, nos pidieron que pusiéramos la pierna arriba del sexo de nuestro compañero”, sostuvo la actriz.

“Yo dije, ‘ya, pero pónganme un trapito, por lo menos’. Además, tú estabas en pelota, y estaban los camarógrafos. Es de una humillación tan grande, nunca antes vista por mí en la tele. Es humillante lo que vivimos nosotras como mujeres, pero todas nos callamos porque sino te califican de conflictiva“, dijo.

“Después de eso yo no tuve pega mucho tiempo porque me dio un ‘ataquecito’ en un minuto, y fui la histérica (…) Yo terminé esa escena porque soy profesional, y me fui a hablar con la productora, y te juro que yo tiritaba. Me habría gustado que la productora bajara al set y dijera ‘esto se acabó’. Eso me habría gustado de parte de esa mujer”, cerró.