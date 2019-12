Andrea Dellacasa detalló el intento de violación que sufrió: caminaba desde Metro a su casa

En un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” de CHV, una de las invitadas fue la modelo Andrea Dellacasa, quien relató complejos episodios de su vida, como la pérdida de un bebé, así como un intento de violación que sufrió cuando tenía 24 años.

“A mí me intentaron violar saliendo del Metro Escuela Militar. Un día, a las 10 y media de la noche, me agarraron por detrás, me tiraron hacia unos arbustos que había y, gracias a Dios, yo empecé a gritar y salió el conserje de un edificio que me ayudó y que llamó a la policía”, partió detallando.

Luego explicó que la persona que la atacó salió corriendo y no lograron dar con este. “Pero hasta el día de hoy, cuando voy caminando y viene alguien corriendo por detrás es como, instintivamente, se me sube todo“, narró.

Incluso explicó que este hecho la motivó a irse del país. “La única persona que se lo conté en su momento fue a mi hermano y me fui a Argentina. Mis papás no sabían por qué esa decisión tan repentina. Decidí quedarme con ellos, sentir amor y lo guardé adentro mío”.

Luego agregó: “Traté, con un poco de vergüenza, a pesar de que ni siquiera iba con una minifalda, en invierno, no iba vestida provocativa ni nada. Pero cuando una se siente violentada por un ser que pudo poseerte, en realidad te sientes muy insignificante. Tarde o temprano las cosas vuelven”.

Finalmente reflexionó sobre este episodio, donde aseguró que “uno tiende a echarse la culpa, pero, a ver… Yo decidí borrarlo de mi mente, sacarlo y seguir adelante. (…) Normalmente los abusadores, dentro de una familia, es gente que ni te la imaginas, y hay muchos más de lo que imaginamos. Yo invito a los padres a mirar un poco más a los hijos. Ellos a veces están muy concentrados en el trabajo, en el dinero, en mantener una estabilidad económica y se olvidan de mirar a sus hijos, lo que realmente les pasa”, cerró.