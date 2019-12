Shawn Mendes se presenta hoy en Chile y pone restricciones a sus fans: Se prohíben mochilas

El artista canadiense Shawn Mendes se presentará este martes 10 y mañana miércoles 11 de diciembre en el Movistar Arena de Santiago.

Para ello ha dispuesto ciertas indicaciones, las que compartió la productora DG Medios.

Según lo informado, “por requerimiento del artista, está prohibido el ingreso con mochilas y/o bolsos a los shows de Shawn Mendes a realizarse en Movistar Arena, los días martes 10 y miércoles 11 de diciembre”.

“Reiteramos el llamado a no asistir con los implementos nombrados con anterioridad, debido a que al no acatar esta instrucción, no se podrá hacer ingreso al recinto”, finalizaron.