Gracias a las redes sociales, los televidentes pueden interpelar directamente a quienes salen en televisión. Otra cosa es que los rostros les contesten de vuelta, pero a veces pasa. Y esta vez fue de una forma muy diplomática.

La usuaria de Twitter @Kathy16Ale increpó al panelista de “Bienvenidos” Carlos Zárate por no abordar la noticia de la menor de 15 años que fue impactada con una bomba lacrimógena en la cabeza, lo que la dejó en un grave estado de salud. “¿Y eso no es noticia?”, le escribió al periodista.

“Yo no elijo contenidos (del matinal). No me tire a, la gente encima“, le contestó el hombre de las informaciones internacionales en la estación televisiva.

En vez que la discusión se trasformara en una gresca virtual, Kathy respondió con comprensión: “Lo sé, solo pregunto, no es mi afán tirarle nadie encima. Nos indigna ver cómo, descaradamente, se tratan de tapar noticias tan graves como estas. Saludos”.

“De nuevo. No tengo ninguna autoridad sobre ello. En este espacio que manejo y me corresponde esa información está”, insistió Zárate.

Todo terminó en un “apretón de manos”. “Gracias por responder”, agradeció ella. “Gracias por permitirme aclararlo”, respondió él.