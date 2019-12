Fue en octubre del año 2018, cuando se dio a conocer el quiebre entre los exchicos realitys Leandro Penna y Lisandra Silva.

Luego de su término, la modelo cubana confesó a los medios de comunicación que había encontrado nuevamente el amor en los brazos del bailarín Raúl Peralta, mientras que Penna reveló estar en una relación con la modelo brasileña Talita Politta.

Tras esto, el argentino se refirió a su quiebre sentimental con la modelo cubana en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde reveló diversos detalles.

El transandino comenzó expresando que “nunca estuve mal, porque la entendí. Entendí que las cosas no venían funcionando, que ella tenía que darse la oportunidad con alguien y que yo por ahí tenía que estar solo o tenía que estar con alguien diferente. Nunca, pero nunca, ni acá, ni para quedar bien con el televidente, ni para ella misma”.

Asimismo, el exchico reality aseguró que él la apoyó en todo momento: “Cuando ella me llama por teléfono y me dice ‘me están pasando cosas’. ‘¿Con quién?’, le digo yo. ‘A lo mejor te lo imaginas’. ‘No sé. ¿Con quién te están pasando cosas?’. ‘Con Raúl’. ‘Bien’, le digo. Y la apoyé”, dijo.

A esto agregó que “yo hice algo que aprendí mucho de una relación anterior, dentro de un contexto de un programa de televisión que llevó al límite mis personalidades. Porque todos tenemos personalidades al límite de arriba y de abajo. Y sacaron lo peor de mí. Yo aprendí bastante de ahí”, expresó.

“Y cuando ella me cuenta esa historia, ella pensaba como que yo no caía. Le dije ‘me parece perfecto, eres libre. Eres libre de enamorarte de quien quieras. Y si te enamoraste de otra persona está perfecto, te apoyo’. Te apoyo porque no era mía. ‘Eres libre’”, relató Penna.

Posteriormente, Leandro señaló que “nunca me pasó nada, porque lo vuelvo a repetir, aprendí de mucho antes algunas situaciones extremas y dentro de esta situación yo sabía que era culpa mía. No era culpa de ella y estaba perfecto lo que ella estaba haciendo. Ella o quien sea. Porque si ella se estaba enamorando de alguien es porque yo le di el espacio y ese espacio lo generé yo, porque yo por ahí no me estaba sintiendo confortable”.

“Porque si yo no me siento culpable es porque yo no estaba bien. Y si no estaba bien, ella tiene todo el derecho a poder estar bien con otra persona si no es conmigo. Pero mi problema es que no yo no pude poner un límite antes de que todo salga público”, siguió comentando.

Finalmente expresó que “pero nosotros entre fechas, 10, 15 o 20, ella cuando sale de mi casa, yo ya sabía que no iba a volver“, cerró.