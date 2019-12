Camila Cabello mostró su arrepentimiento por un error de adolescencia y ofreció disculpas

Un error en la vida lo puede cometer cualquiera, como también arrepentirte de él cuando ya han pasado algunos años. Esto mismo le sucedió a la cantante Camila Cabello, quien no escondió su arrepentimiento por haber usado lenguaje racista durante su adolescencia.

“Cuando era más joven, usé un lenguaje que me avergüenza profundamente y del que me arrepentiré por siempre. Yo era ignorante y sin educación, y una vez que estuve consciente de la historia y del peso y del verdadero significado detrás de este lenguaje terrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado”, escribió la artista de 22 años en sus redes sociales.

“Por mucho que me gustaría, no puedo retroceder el tiempo y cambiar las cosas del pasado. Pero una vez que uno sabe, uno se comporta mejor y eso es todo lo que puedo hacer”, prosiguió la intérprete de “Havana”.

Sus excusas llegan luego de que algunos fanáticos publicaran antiguos mensajes de Cabello en Tumblr, en los cuales usó un lenguaje inapropiado y racista. “No hay palabras para explicar lo profundamente arrepentida y avergonzada que me siento, y me disculpo nuevamente desde el fondo de mi corazón“, cerró.