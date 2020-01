El pasado domingo regresó a la pantalla el late de Chilevisión “La Noche es Nuestra“, donde se contó con la presencia de Claudia Conserva y Yazmín Vásquez.

Durante el programa conversaron sobre una invitación que había dejado realizada la pareja de Conserva, “Pollo” Valdivia. Esto llevó a que la conductora del espacio, Pamela Díaz, realizara una confesión sobre su futuro amoroso.

“Nosotros lo invitamos a mi casa, perdón mi excasa”, partió comentando, en alusión al hogar que mantenía con su expareja Fernando Tellez.

Esto llevó a que “La Fiera” agregara: “Yo creo que jamás me voy a casar, y nunca más voy a estar con un hombre”.

Sus declaraciones causaron risas en el panel, pero la animadora sostuvo que no se trataba de una broma: “Yo quedé dañada tras el término, entonces yo no voy a estar nunca más con un hombre“.

Las invitadas le dijeron que no fuera tan enfática en sus palabras, pues “no sabía si conocería a alguien”. Pero Díaz continuó: “Ahora jamás podría vivir con alguien. No quiero a ningún hombre en mi vida. No voy a pololear nunca”, cerró.