Les cuento algo? Hoy cumplí 46 años. Confieso que he vivido 😂 Pero quiero vivir mucho más, es mi idea. Eso no lo decido yo, lo que sí decido yo, Es como quiero vivir cada día, Y quiero hacerlo siempre con alegria, irradiando ondas positivas, quizás una sonrisa… Quiero seguir vibrando con los sabores, la música, los colores, mi trabajo, la obra de teatro… tantas cosas. Pero por sobre todas las cosas, quiero vivir para seguir acompañando a mi familia y ser testigo de las historias de @renato.valdivia20 Matilda y @pollolibre66 Aprovecho de agradecer a tanta gente que me ha escrito hoy tirándome pura buena onda ☺️ Gracias, mil gracias 🙏