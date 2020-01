View this post on Instagram

🔴Nuevo desafió: EL “FESTIVAL DEL HUASO DE OLMUÉ”… les quería contar que me han confirmado para conducir el BACKSTAGE de este hermoso e importante festival. Me estoy preparando para estar a la altura y entregar un contenido valioso y que sea real aporte para el público. Gracias a @lacuartacom por tan linda entrevista donde destaca el apoyo de mi amigo @gino__costa quien hizo esta labor por muchos años.