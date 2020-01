Nicole “Luli” Moreno se despidió de unos improvisados días de descanso en Iquique. La modelo cerró sus pequeñas vacaciones y compartió tiernas postales donde aparece en compañía de un grupo de pequeños fanáticos que se acercaron para pedirle un autógrafo.

Recordemos que Luli comenzó este 2020 con todo tras obtener el segundo lugar en el Campeonato de fisicoculturismo Elite Pro Grand Pix Internacional.La ahora modelo fitness está enfocada en el deporte y en sacar adelante varios proyectos personales que periódicamente comparte con sus seguidores.

A raíz de los anterior, Luli estuvo muy activa participando de varios programas televisivos y eventos. El ritmo resultó agotador y la rubia decidió parar y descansar unos días en la ciudad de Iquique.

En el lugar recibió el cariño de muchos fanáticos, entre ellos un grupo de niños que se acercaron para compartir con ella y pedirle un autógrafo. Ella accedió a la solicitud e incluso se tomó varias fotografías junto a los pequeños. Posteriormente compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y acompañó la publicación con extenso mensaje.

“Pensar que me vine a trabajar al paraíso y luego de tanto cariño me quedé. 🙌🏝🙏💖🏝💪🌞🇨🇱❤💪🤙 Disfrutando en modo relax. Debo confesar que aún no me quiero ir. Pero tengo que llegar a cumplir con mis compromisos (trabajo) … Además de seguir siendo mami de mi hermosa gatita que de a poco se está recuperando 😿😽 De corazón muchísimas gracias a todos los Iquiqueños que me entregaron mucho cariño, amor, y felicidad“, escribió Luli en la publicación.

Los seguidores de la rubia destacaron su actitud cercana y comentaron rápidamente la imagen: “¡Linda Nicole! Mis hijos esperaron tanto que los subieras en tu stories y ahora fascinados en tu publicación. ¡Linda! ¡Simpática! ¡Cercana! La mejor! Besos y todo nuestro cariño, gracias por la buena onda Bella!; “Bella nicole un gusto compartir contigo sigue así siempre tan sencilla y linda con todos 💕” y “Linda Luli, sigue así, me encantas, me inspiras a seguir 💪❤️”, señalaron varios.

Revisa la imagen a continuación: