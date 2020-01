Periodista fue suspendida tras twittear denuncia sexual contra Kobe Bryant: generó divididas opiniones

Felicia Sonmez, periodista del medio estadounidense The Washington Post, recordó a través de su cuenta de Twitter el caso de violación en contra del fallecido Kobe Bryant, esto solo horas después de confirmada la muerte del ex NBA, quien iba en un helicóptero junto a si hija de 13 años y otras siete personas.

Tras publicarlo la periodista recibió una serie de amenazas por parte de los usuarios de la red social y finalmente eliminó los tuits. Junto con esto, desde el The Washington Post anunciaron, por medio de su editora jefe Tracy Grant, que Sonmez “fue puesta en permiso administrativo mientras The Post decide si los tuits sobre la muerte de Kobe Bryant han violado la política del periódico”.

La denuncia

El caso al que Felicia Sonmez hizo alusión ocurrió en 2003. El basquetbolista fue acusado por una joven de 19 años que trabajaba en ese entonces en un hotel en Oregon. De acuerdo con el testimonio de la joven, Bryant le tomó con fuerza el cuello y la obligó a tener relaciones sexuales no consensuales, cosa que “Black Mamba” negó.

Sin embargo, las pruebas de ADN revelaron restos de su sangre en las partes íntimas de la víctima. A pesar de esto, en septiembre de 2004 la justicia desestimó el caso dado que la joven no quiso testificar.

El, en ese entonces jugador de la NBA, tuvo que pagar una fianza de 25 mil dólares, cerca de 20 millones de pesos chilenos, para volver a jugar con los Lakers.

Aún así, Kobe Bryant insistió en que no la forzó a hacer nada en contra de su voluntad. “Soy inocente”, aseguró en su momento. El jugador nunca se disculpó, sin embargo, reconoció que “ella no vio y no ve este incidente de la misma manera que yo”.

Al final hubo un acuerdo económico entre ambas partes que bordeó los 2,5 millones de dólares.