Gabriel Cañas asistió con su marido a la avant premiere de película protagonizada por él

El actor Gabriel Cañas ganó gran popularidad en Chile tras su participación en la teleserie de Mega “Perdona Nuestros Pecados”.

Fue justamente él quien protagonizó la película “La casa”, cinta dirigida por el chileno Jorge Olguín. Es por este motivo que el actor decidió asistir a la avant premiere de esta producción, en compañía de alguien especial para él.

El actor asistió a este evento en compañía de su marido, según aseguró al medio Las Últimas Noticias.

Según aseguró Página 7, se trata del bailarín y coreógrafo Gonzalo Beltrán, con quien ha trabajado en diversas producciones, tales como “Vivo por ella y Destino Desamor. Un viaje violeta”.

Por otra parte, el actor abordó la trama de la cinta, señalando que “nunca veo películas de terror porque en general no me dan miedo, sino risa, pero esta tiene un suspenso muy bien trabajado. La actuación de Gabriel me pareció súper buena, emocionante”, dijo.