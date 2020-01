La exchica reality Gala Caldirola es la nueva incorporación del próximo programa de Canal 13, “Bailando por un sueño“, espacio que será conducido por Martín Cárcamo.

En conversación con el medio LUN, la modelo aseguró que la decisión de incorporarse al nuevo programa, que se transmitirá en horario prime, no fue nada fácil: “Lo tuve que pensar bastante porque yo vivo en Estambul, acá está Mauro, él tampoco se puede ir a Chile conmigo. Tenía que hacer un poquito de cambios, como ir sola con la niña, pero nada que no se pudiera arreglar”, relató.

Asimismo, explicó que en febrero se vendrá a vivir a Chile junto a su pequeña hija. “Los días que tenga que grabar tengo la suerte de que en Chile está toda la familia de Mauro y voy a tener todo su apoyo para que puedan quedarse algunas nochecitas con la niña. También tengo amigos que me ayudarán. Le dejo todas sus comiditas congeladas para que ella tenga todo, sé que va a descansar bien y estará muy bien cuidada el rato que yo no esté”, siguió relatando.

La modelo también reveló que su esposo, el futbolista Mauricio Isla, se quedará en Europa por sus compromisos en el Fenerbahçe.

“Él sabía que en algún momento iba a tener que retomar lo mío. Él me apoya en todo, nunca me va a negar que haga algo que me ilusiona“, puntualizó.

Finalmente expresó que “quiero enseñarle a mi hija que como mujer también soy poderosa, que tengo algo que ofrecer al mundo, no sólo a ella”.