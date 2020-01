Desde su cuenta de Twitter la diputada por Renovación Nacional Camila Flores salió a dar explicaciones por una polémica foto que está dando vueltas por internet en la que se ve con un estilo similar al de la tribu urbana de los “pokemones“. Esto luego de que un tuitero le escribió a Flores haciendo referencia a la foto.

“Evolucionaste hacia el lado correcto. Y te felicito por eso“, dice parte del tuit de @chileno_soy. Ante esto la diputada no tardó en aparecer por la red social para explicar el porqué de su look.

Camila Flores dijo no ser la persona de la famosa foto que se viralizó por redes sociales y dijo que siempre le ha gustado el rock. “Pucha, jamás fui pokemona” escribió la parlamentaria en su Twitter.

La parlamentaria agregó además que “nunca me he teñido el pelo… pero los difamadores que tienen mucho tiempo libre sobran en Chile”.

Pucha jamás fui Pokemona jajaja siempre me ha gustado el rock

Si lo hubiese sido no tendría ningún problema en reconocerlo, vi que anda hasta una foto que tampoco soy yo 🙈 nunca me he teñido el pelo… pero los difamadores que tienen mucho tiempo libre sobran en Chile https://t.co/4iRj4euaAZ

— Camila Flores Oporto (@Cami_FloresO) January 30, 2020