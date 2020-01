Ignacia Michelson vuelve a la senda de los reality shows. Y esta vez, de forma internacional, ya que confirmó su participación el programa “Acapulco Shore” de MTV.

En entrevista con La Cuarta, la ex “Resistiré” de Mega dijo estar feliz con la noticia. “Es algo que tenía en la mente desde que hice el primer programa, sabía que me iban a llamar a Acapulco por mi personalidad, mi locura, por mi forma de ser”, señaló.

Además, la modelo reconoció tener algo más que amistad con Rupert y que Sargento Rap, su expareja, ya es cosa del pasado. Ni siquiera se encontrarán dentro del reality.

“Sargento no puede ingresar, ya que como tiene problemas con el alcohol no lo pueden controlar. Además, solo seremos dos mujeres nuevas en el clan, ya que se mantendrán los mismos hombres. A todo esto, seré la primera mujer no mexicana en entrar al reality”, celebró.