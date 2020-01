Durante febrero vuelve el Festival de Dichato, el que se emitirá por TVN durante dos sábados, el 8 y el 15 de dicho mes, con un debut en la conducción: la abogada Carmen Gloria Arroyo, quien será la animadora del primer sábado.

Al respecto, la comunicadora habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura donde señaló que efectivamente “Para mí es algo nuevo”.

“He estado en festivales locales a lo largo de Chile, pero no televisados. Es algo para lo que yo no sentía que estaba preparada y que iba a ser un aspecto de mi carrera. Mi primera respuesta fue no, esto no es lo mío, pero es el nombre, la localidad, es Dichato lo que me hace decir que sí. Es lo que significa este festival y no hay que olvidarlo, la reconstrucción”, se explayó.

Está asociado a un hecho trágico, muy triste para nuestro país…

– Muy triste. En esa época me tocó recorrer el sur, especialmente e la Séptima y Octava región que eran las más dañadas, entonces hay muchos recuerdos que me llegan de esa época y hace que uno tenga un cariño especial a la zona. Reconstruir no solo lo material, sino que lo más importante: reconstruir el espíritu, el ánimo. Y eso hay que mantenerlo como símbolo de cómo somos capaces de reinventarnos y de ponernos de pie, volver a sonreir después de la adversidad tan profunda como fue el terremoto del 2010.

Te va a tocar animar con Álvaro Escobar, ¿lo conoces?

– Lo conozco. Me tocó estar con él en unos capítulos especiales que hicimos posterior al 18 de octubre. Me tocó estar con él también como entrevistada muchas veces cuando era abogada penalista y llevaba causas emblemáticas. Tengo una muy buena relación con él, bien cercana, hay buena onda, no somos amigos ni mucho menos, pero hay un feeling muy especial con Álvaro así que creo que lo vamos a pasar muy bien juntos.

¿Y estás grabando tu programa o estás de vacaciones?, ¿cómo te vas a preparar?

– Andaba en el norte, en la Cuarta Región, con mi familia. Hoy voy de regreso a Santiago. Este fin de semana voy a animar el Festival de Chile Chico así que lo voy a tomar como un ensayo general.

Este fin de semana haces Chile Chico…

– Sí, me va a servir para ir acercándome al otro evento que es Viva Dichato. Y después preparándome con mi equipo, con TVN y preparándome para Dichato como debe ser.