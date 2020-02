View this post on Instagram

Primero que pena que esta señorita me bloquee y después haga referencia a mi persona y segundo yo no ando abriendo las botellas con las bubis ni con el tambembe. Es más no ando cocinando prácticamente desnudo. Así que señorita @daniellachavezc primero vístase o si quiere no se vista porque es cosa suya pero no me culpe a mi de sus actos mire que hoy es bien fácil decir ohhhhh Sergio me ataco jaaa y por lo demás solo dije que usted era muy decente y estaba para el cirque du Solei… si eso es tratarla mal entonces yo soy Brad Pit