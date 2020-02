View this post on Instagram

Magnolia, esta es una declaración de amor en el día de tu cumpleaños, esto quedará como tus besos y risas en aire. Estas palabras aún no sabes como leerlas pero quedarán como tu mirada azul que transforma todo en belleza astral. Eres arcoíris y vida, eres mi flor que nace de los versos más bellos. Eres mi hija Magnolia que ya cumple dos años y que agita los mares. Te amo.