La actriz Solange Lackington visitó el estudio de “Sigamos de Largo” donde repasó temas como su separación, salud, nueva relación de pareja e hijos, en compañía de Maly Jorquiera y Sergio Lagos.

En esto la intérprete recibió un inesperado mensaje de su hijo Martín, quien vive en Estados Unidos. Su reacción lo dijo todo.

“Te extraño, te lo hago saber todos los días, espero que todas tus cosillas estén yendo bien. Me imagino que estás trabajando duro porque así es como eres tú, una ídola, una trabajadora dura, esforzada”, sostuvo el estudiante en el video, logrando emoción en Solange, quien no lo ve hace meses.

“¿Cómo hicieron eso?“, fue la interrogante de Lackington mientras su rostro se cubría de lágrimas. Tras esto explicó que Martín lleva más de un allá, donde recibió una beca por jugar fútbol.

Tras recuperar el aliento, añadió: “No esperaba esto, porque cuando empecé a mirar dije ‘¿pero esa es mi casa o no es mi casa?’ ¿cómo dieron con él? felicitaciones chicos, porque yo nunca he dicho dónde está“.

Luego narró que su hijo está terminando el segundo año, de cuatro, explicando de paso que su situación económica no ha sido la mejor, por lo que en navidad no fue posible reunirse.

“Se suponía que iba a venir en Navidad y Año nuevo pero no pudimos… no había lucas. Yo me quedé cesante el año pasado de Mega, a fines de junio y no ha sido fácil salir adelante, sin embargo lo he logrado. Se me han abierto otras puertas que han sido maravillosas, como continuar en la escritura, continuar haciendo mi obra (Gabriela Mistral), el haber incursionado ahora en stand up; clases que voy a empezar a hacer. Hay un mundo que se me abrió al tener este espacio disponible”, detalló.

