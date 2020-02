Durante la jornada de este jueves, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) criticó los dichos “homóbicos y transfóbicos” del extenista Marcelo Ríos, calificándolos de “violentos y cobardes, pues justifica sus prejuicios y retrógrada mentalidad usando a los niños y niñas”.

Esto, luego de que Marcelo expresara, en una entrevista con La Tercera, que “no me gustan los homosexuales. Por eso, les puse ‘monopatín‘, para que no se sientan. Ver a dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen”, dijo.

Debido a esto, que el dirigente del Movilh, Ramón Gómez, sostuvo que “a todas luces estas son declaraciones de odio, algo muy distinto a la libertad de expresión. Las declaraciones de odio denigran, humillan y descalifican gratuitamente a las personas, en este caso por su orientación sexual e identidad de género”, declaró.

“Ríos debiese pedir disculpas, pero es muy probable que no lo haga”, sentenció.

Respuesta de Marcelo Ríos

El ex número uno de la ATP decidió responder a través de una publicación en su cuenta de Twitter, donde tuvo un duro mensaje hacia el Movilh.

“La gente del @Movilh dice que mis palabras son violentas pero me pueden explicar que mierda sería esto entonces??? Supongo que esto no les parece violento“, declaró.

Revisa la publicación acá: