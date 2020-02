Marlen de la Fuente reveló cómo han sido sus primeras vacaciones tras su separación con Iván Núñez

View this post on Instagram

Excelente día queridos amig@s💛 . 🍀Vivan con amor, rían con libertad, actúen con conciencia, oremos con fe y pidan lo justo🍀 Ama sin miedo💫sólo el corazón sabe encontrar lo que es valioso❤️ #familia #renato #alonso #diego #flo #amorverdadero #verano2020 #playa #mirutasaludable