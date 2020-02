La reflexión de Mon Laferte: “Es difícil quedarse callada cuando uno sabe lo que es cagarse de hambre”

La artista chilena, Mon Laferte, se refirió por primera vez a la petición de Carabineros de Chile, quienes le exigieron a la Fiscalia entregar un citatorio a la cantante por sus dichos contra los uniformados.

Fue en el Festival de Viña del Mar, luego de sumarse al público y hacer el “que no salta es paco”, donde comentó todo lo que vivió desde ese momento.

#MonLaferte saltando en el “El que no salta es paco” EPIC MOMENT pic.twitter.com/KoaaIo9ubZ — Gato Matapacos (@GatoDelPueblo) February 25, 2020

“La verdad que estaba pensando que hacer, un día me entero por redes sociales que Carabineros emitió un comunicado de Prensa, pidiendo que me citaran a declarar, pensé que era una broma y después me di cuenta que no”, dijo.

“Desde ese entonces hasta hoy, antes de subirme a este escenario, he estado con mucho miedo. ¿puede ser un delito expresar una opinión?”, agregó Laferte.

Respecto a sus dichos, la cantante aseguró que “solamente di una entrevista y dije algo, una expresión como cualquier persona, la verdad que he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada, pero me he sentido valiente”.

“Es difícil quedarse callada cuando uno lo vivió en carne propia lo que es cagarse de hambre de verdad. Sé que tengo privilegios”, cerró.