Stefan Kramer estrenó varias imitaciones durante su presentación en el Fesitval de Viña 2020, tales como el ministro Jaime Mañalich, Joaquín Lavín y la vocera Karla Rubilar. Sin embargo, hasta este momento, solo un político ha reaccionado a su “reflejo”.

El diputado Gabriel Boric utilizó su cuenta de Twitter para comentar su imitación, la cual recibió algunas pifias por parte del público.

La broma del comediante hacía alusión a la “funa” que recibió el parlamentario en diciembre de 2019 en el Parque Forestal, en donde lo increparon diciéndole “vendido, te vendiste, nunca más podrás caminar tranquilo”.

Frente a la imitación, Boric escribió: “Kramer me agarró pal webeo en Viña. Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos. Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. Este año vamos con todo! #ChileDespertó”.