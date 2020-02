Esta es la razón por la que compararon a Javiera Contador con Jani Dueñas en Viña 2020

La humorista chilena Javiera Contador se llevó todos los premios de la Quinta Vergara. La actriz hizo reír a los asistentes del Festival de Viña con su rutina, que también fue muy comentada en redes sociales.

Una de las tendencias mientras Contador se presentaba era el nombre de Jani Dueñas, quien el 2019 asistió al certamen internacional pero no le fue bien y de hecho, tuvo que abandonar el escenario por las fuertes pifias que recibió.

En ese contexto, los usuarios de Twitter recordaron a la voz en off de la “Divina Comida” y se generó un fuerte debate, en quienes aseguraron que compararlas no correspondía y otros, realizaron los tradicionales memes.

Revisa los comentarios que dejó:

El gusto de comparar, con la fe de que exista mala onda entre mujeres, en este caso entre Jani Dueñas y #JavieraContador . No saben na que las mujeres que en el 2020 nos apoyamos entre todas, la mala onda bien lejos. ❤️✨

El año pasado, cuando Jani Dueñas fracasó en la Quinta Vergara, le echó la culpa a todos de su traspié y tuvo cero autocrítica, la culpa era que le tocó después de Marc Anthony, la culpa era del público que no la quiso escuchar, etc…

Jani Dueñas en estos momentos Socia no te enfades y aprende de la Javi con humildad #JavieraContador #Vina2020 #FestivalDeVinaDelMar #FestivalVina2020 #FestivalVinaDelMar pic.twitter.com/7UiVlUdxgh

Entre Javiera Contador y Jani Dueñas no hay comparación poh …. la Contador es simpática, carismática, etc

S E C A 💪👏👏👏👏👏

— 🌟 Kusi 🇨🇱🌟🇨🇱 (@HunCib) February 25, 2020