En una nueva emisión de la teleserie de Mega “Verdades Ocultas” se pudo observar una “sensual” escena protagonizada por Gracia de Müller y José Luis.

Todo comenzó cuando la matriarca llegó hasta la casa de su vecino con un objetivo claro: tener un encuentro cercano con el hombre.

Cabe mencionar que el coqueteo entre ambos se pudo observar desde el primer momento, y fue en el capítulo del martes cuando se concretó su enorme atracción.

Tras esto, Gracia arribó a la casa de José Luis a altas horas de la noche, con una botella de champaña incluida. Fue en este contexto que la mujer comenzó a coquetearle al venezolano, diciéndole que se quitara la bata que llevaba puesta.

“Ahora, ponte cómodo mi chévere. Saca ese puma que llevas dentro, no le tengas miedo a esta pobre viudita chilena“, le dijo Gracia al sujeto, quien respondió rápidamente, expresando que no le tenía miedo.

Posteriormente, se puede ver cómo ambos comienzan a besarse apasionadamente, lo que generó amplias reacciones en redes sociales, aludiendo a que la escena era muy similar a la de la película “Cincuenta sombras de Grey”.

He visto tanta ridiculez en esta teleserie que casi nada me sorprende, pero la escena de seducción de la Desgracia me dió vergüenza ajena p-o-n-t-e c-o-m-o-d-o 🤣🤣🤣#VerdadesOcultas pic.twitter.com/QyZpknEESe

— Tatty Acevedo (@disenoestereo) February 25, 2020