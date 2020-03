En una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, se vivió un comentado momento protagonizado por una de las invitadas, la diputada María José Hoffman (UDI).

La parlamentaria abordó la masiva marcha realizada ayer, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En el espacio, Hoffman dejó en claro que no se consideraba “feminista”, sino que era “femenina, soy mujer, y me encantaría también que se respetara esa opción”.

Asimismo, expresó que tiene una visión distinta, ejemplificando que no cree en el aborto libre, ni tampoco habla del “matriarcado o del patriarcado”.

Incómodo momento

Fue en este contexto que la diputada UDI protagonizó un “incómodo” momento en el panel, cuando mostró una fotografía sin previo aviso.

En el registro aparece una madre junto a quien sería su hija aparentemente, en la marcha realizada ayer, donde se aprecia a la niña mostrando la parte superior de su cuerpo.

“No sé qué opinan de esta imagen, que es una imagen de una niña que esta con sus pechugas al aire y una niña chica, que yo no sé si es su hija, su hermana, no sé qué… esto a mí me parece que es una utilización inaceptable de los niños. Esta niñita no tiene libertad“, declaró María José, mostrando la imagen en su celular.

Ante esto, el conductor del espacio Julio César Rodríguez reaccionó rápidamente y manifestó que “son niños, no lo podemos mostrar al aire“.

“No, si la niñita está tapada. Ella se tapa, porque no sé. Su pudor no le permite…”, explicó la parlamentaria. “Ya, ¿pero cuál es el punto?”, replicó Julio César.

“Esto es muy violento. Yo creo que es parte de la reflexión, porque cuando nos ponemos en una posición tan odiosa, y llegamos al extremo de usar niños, es algo que debemos reprochar de esta marcha. Yo prefiero los mensajes que suman y valoran”, respondió Hoffman.

Por su parte, la abogada Macarena Venegas indicó que “no entiendo a qué te refieres, si la niñita no tiene ni pechugas”.

“¿Es condenable o no es condenable? (…) Es un caso puntual, pero es bueno que no vuelva a ocurrir. Me violenta ver a una niña angustiada”, finalizó.