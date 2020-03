Marcelo “Chino” Ríos impactó a los televidentes con fuertes confesiones en el programa Podemos Hablar de Chilevisión. El ex número 1 del tenis fue criticado en redes sociales tras su participación en el espacio.

En la instancia se refirió a la modelo María Eugenia “Kenita” Larraín, con quien estuvo casado. “Veo a la Kena y no puedo entender que vaya a programas de TV a hablar de Zamorano, de mí. (…) Escuché también que era su sanación, pero no tiene sentido, déjatelo para ti. ¿Qué hablas de Luis Miguel? Si esa hueá pasó hace 20 años”, declaró el tenista en el espacio.

Además, el Chino habló de sus infidelidades y señaló de forma explícita cómo fue descubierto por sus parejas. “Lo que pasa es que el hombre es más infiel de califa. Yo lo hice porque la mina era rica, aburrido, París, solo, copete, el Papa. Se me apareció no más…”, explicó el tenista.

“Después viene la época del Messenger y ahí andaba la Giuliana. Una semana, me voy a Chile. Ahí estaba el hueón bailando…”, comentó en relación a la recordada portada de Revista Caras donde aparece bailando con una mujer crespa a la que —supuestamente— jamás volvió a ver.

A raíz de lo anterior Marcelo habló de sus aventuras y de cómo, por diferentes descuidos, fue descubierto por su entonces novia y posteriormente esposa, la tenista Giuliana Sotela.

“Me fui a vivir solo yo y pololeaba con… Todos la conocen, pero da lo mismo. Estaba en la época esa en que los condones si los tirabai al water y no se van. Pero yo no sabía, era chiquitito. Tiré la hueá y llegó la… Y ahí estaba. ‘¿Qué es esa hue*?’, me dijo. ‘¿Qué hueá? Ah, no es mío’… ¿Cómo iba a saber que era mío?”, explicó.

“Y la otra fue que llegué a la casa, me acosté y venía con el condón puesto. Estay en la cuestión, llegaí a la camita y… ¿qué hacís poh? La mina despierta y te pregunta ‘¿cómo lo pasaron? Pero venga para acá, mi amor… y yo ‘no, espera un rato. Me voy a ir a bañar’. Pero ahí ya la sabía, entonces la tiré por la ventana”

“Pero… Ahí el conserje me dijo ‘Don Marcelo, pare de tirar las hueás por la ventana’. Así que me cagó igual poh, porque igual supo“, selló su relato el tenista.

Las palabras de el Chino fueron criticadas en Twitter, ya que varios catalogaron al tenista de “machista” y de mal educado por su forma de expresarse.

Revisa los tuits a continuación:

El chino Rios no es pedante, solo tiene una personalidad poco común en los chilenos, es directo, hasta honesto lo encuentro, bien Chino!#PodemosHablarCHV — Buenaluzdenoche (@Buenaluzdenoch1) March 14, 2020

Chino Ríos criticando a la Kena Larraín por ir a programas a hablar de sus ex y él se pone a hablar de ella igual 🙄 #PodemosHablarCHV — Loreto Santibañez (@lorecosas) March 14, 2020

Me encanta chino rios expresa su opinión sin filtro porque es un CAPO @MarceloRios75 #PodemosHablarCHV — Dani ✨ (@daniyanez) March 14, 2020

