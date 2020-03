En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, estuvo invitado el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, junto con el edil de Independencia, Gonzalo Durán, quienes abordaron la emergencia que se vive en el país producto de la expansión del COVID-19.

En particular, las autoridades comunales abordaron la decisión de diversos municipios, que han adoptado medidas con respecto a cerrar algunos centros comerciales o restringir su horario de atención.

Fue en este contexto que Carter comentó que recibió un inesperado llamado del empresario Horst Paulmann, quien es fundador y presidente de Cencosud.

En este sentido, el edil afirmó que “yo no conozco a Horst Paulmann, de hecho me llamó un número desconocido. Y me dice que está enfermo, en su casa, pero que hará lo que nosotros pidamos. Que quiere cuadrarse con esto”.

Asimismo, expresó que “yo le quiero agradecer este gesto porque habla bien del mundo privado. Esto da entender como funciona Chile. Lo construimos todos juntos. Me dijo que iba a hacer todo lo que nosotros necesitemos y que va a acoger la propuesta de la municipalidad de cerrar patios de comida y cines”, declaró.

Fue en este momento cuando Rodolfo quiso detenerse para hacer un importante llamado a las autoridades y empresarios de nuestro país.

“Es el momento de congelar precios. Eso no es socialismo. Esto lo hace Estados Unidos en casos de emergencias”, dijo.

A esto añadió que “es el minuto que la banca que ha ganado mucho dinero, y el dueño del canal que también nos puede ayudar en eso. El Banco de Chile podría aplazar los créditos, no regalarle la plata a nadie. Y pedirle a las empresas de servicio que aplacen el pago de las cuotas“, concluyó.