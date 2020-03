Cathy Barriga organizó “concejo online” pero no resultó cómo quería: concejales abandonaron la sesión

Nuevamente la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, organizó durante este jueves un inédito “concejo municipal virtual”, donde se votaría por tercera vez el programa “Médico a domicilio”.

No obstante, la situación no terminó de la mejor forma, puesto que cuatro concejales se retiraron de la sesión online, por lo que no hubo quórum.

La edil mostró lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde evidenció qué pasó en tal concejo municipal.

“Esperemos que funciona bien para poder seguir realizándolo”, expresa la autoridad comunal, para comenzar con la reunión virtual.

A esto agregó que “vamos a presentar el primer punto de tabla. Quiero antes leer un oficio. Este oficio se va a presentar a Controlaría, y donde se solicita a Contraloría revisar los fundamentos de rechazo que presentaron los concejales al proyecto ‘Médico a domicilio’. A mí me gustaría comenzar con la votación, el proyecto es conocido por todos. Aprobar o rechazar con fundamentos. Vamos a dar inicio con la votación”, prosiguió la alcaldesa.

No obstante, la respuesta de los concejales no fue la que esperaba: decidieron abandonar la sesión: “¿Se cayó el sistema justo seis concejales? ¿Se salieron? Sí, se salieron. Bueno, estamos en votación virtual, en un concejo virtual, en esta oficina virtual. Estamos votando por tercera vez consecutiva el proyecto ‘Médico a domicilio’“, declaró la edil en ese momento.

Asimismo, recalcó que “los concejales no están ahora en pantalla. No votaron. No es un problema del sistema sino que se salieron de la conexión del concejo municipal virtual”.

“En el momento de la votación, los cuatro concejales que estaban en votación no están en el sistema. Y no tenemos quórum para la votación del proyecto ‘Médico a domicilio’. Acá no hubo problemas técnicos”, cerró la alcaldesa.