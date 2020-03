Joven se sumó a peligroso challenge de TikTok y lamió inodoro público: dio positivo a coronavirus

A través de las redes sociales, principalmente de la plataforma TikTok, se ha hecho viral un “reto” en donde influencers lamen la taza del inodoro y lo comparten con el hashtag #coronaviruschallenge, que se originó en Estados Unidos.

Tras realizar este reto, Larz, de 21 años, comunicó a través de las redes sociales haber dado positivo al coronavirus.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que un influencer comparte registros con este motivo, lo cual ha generado bastante repudio a nivel mundial.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he’s now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020