“Me sorprende que nos trate como una tropa de estúpidos”: El tenso diálogo entre intendente Guevara y alcalde de Cerro Navia

En una nueva emisión del programa “Contigo en la mañana” de Chilevisión, se vivió un tenso momento protagonizado por Julio César Rodríguez, el intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara y alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo.

Todo comenzó cuando el conductor del espacio increpó al intendente Guevara, cuando éste le dijo al animador que sí había cuarentena en Chile.

Tras esto, Rodríguez le consultó a Guevara sobre la situación que viven actualmente los obreros de la construcción que trabajan en el sector oriente de la capital, lo que dejó a la autoridad “en jaque” y sin saber qué contestar.

“Intendente, ¿en qué cuarentena están los obreros de la construcción del sector oriente que están trabajando todos los días?”, consultó Julio César.

Ante esto, Guevara respondió lo siguiente: “Julio César, ¿a qué se refiere, en qué sentido lo dice?”. El animador respondió que “están todos lo obreros de la construcción en el sector oriente trabajando como cualquier día normal, ¿en qué cuarentena están ellos?”, volvió a consultar.

Tras sus palabras, el intendente señaló que “lo que yo entiendo que el sector de la construcción están trabajando en igual condiciones, al menos en toda la Región Metropolitana”, palabras que hicieron reaccionar inmediatamente a Mauro Tamayo, quien declaró que “¡eso no es cuarentena, no le mienta a la gente!”, expresó.

“Me sorprende que el Intendente nos trate como una tropa de estúpidos. ¿Nos enteramos ahora que el metro está lleno de gente y que el transporte público está contaminando a nuestros vecinos? Es mentira, eso es querer engañar a la gente, que debería estar en sus casas. No estamos en cuarentena, no tratemos de confundir a la población. Nadie fiscaliza empresas, la Contraloría nos dijo que no podíamos decretar cuarentenas y lo pedimos de vuelta”, añadió.

Asimismo, indicó que “cuando el intendente nos trata de cambiar la realidad, cuando no sabe lo de Espacio Riesco… Yo quisiera saber de qué esta enterado. En el toque de queda en nuestras comunas no llega nadie, no se resguardan ni los hospitales“.

Respuesta de Guevara

Ante la interpelación de Tamayo, el intendente no tardó en contestar de manera categórica: “No entendió nada en la reunión que tuvimos. Cada autoridad tiene su rol, por lo tanto la información responde a los distintos niveles. Yo no tengo por qué estar enterado de lo que pasa en el Ministerio de Salud. Es normal que en un momento de catástrofe nacional la información se disponibilice según los niveles”.

A esto añadió que “yo sé donde están las Fuerzas Armadas en estos momentos, pero el resto no tiene por qué. Hay un comité de expertos que va dando las recomendaciones. Son las autoridades las que dan los niveles, nosotros implementamos. Quizás no entiende lo que es jugar en equipo”, dijo.

Finalmente el edil de Cerro Navia sostuvo que “para jugar en equipo, todos deben saber lo que se está haciendo. Hagamos llegar el supuesto decreto de declaración de cuarentena, para pedirle a Carabineros que vaya a clausurar a las empresas que tienen a sus trabajadores ahí. Hay gente contaminándose en los trayectos. Una cuarentena paraliza cobros y mantienen ingresos, los alcaldes lo pedimos hace días y no hemos sido escuchados”, cerró.

