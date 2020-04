El llamado que hizo Pancho Saavedra a los empresarios en la Teletón 2020

La nueva edición de la Teletón se realizó sin público, debido a la situación que enfrentamos con la pandemia del coronavirus Covid-19.

En este contexto el animador Francisco Saavedra compartió una reflexión en su cuenta de Instagram, con un profundo mensaje.

“Esta @teleton_chile por supuesto que es diferente. Mi llamado esta vez es a los empresarios, a quienes pueden donar, a los que no han quedado cesantes, a los que tienen el privilegio como yo de tener un sueldo mensual y a todas las marcas, no solo las que han estado siempre con @teleton_chile si no que a TODAS”, partió expresando a través de las redes sociales.

Luego agregó: “Es momento que le devuelvan la mano a todos esos chilenos que hoy por la pandemia que vive el mundo, no pueden cooperar. Son años en que ustedes han recibido la fidelidad de sus clientes, hoy les toca ayudar por ellos”.

A la vez aseguró que él hará lo suyo y donará por su parte, haciendo un llamado a que todos los que tienen la posibilidad, lo hagan.

“La Teletón es una realidad, más de 30 mil pacientes se atienden a lo largo y ancho de Chile y pueden dar fe de este milagro. Sé que hay muchos detractores, que dicen que el Estado tiene que hacerse cargo, pero creo que la calidad de la rehabilitación jamás sería la misma si el Estado tomara esta obra“, expresó.

Por último finalizó con “La Teletón es suya y mía, es de todos los chilenos, porque hace 42 años la construimos entre todos. Por mi parte, estaré desde mi casa, de manera responsable según mi situación, en mi cuarentena obligatoria, conectado con esta obra de amor, siempre al servicio de los niños”.

Aquí puedes ver su publicación: