“Me va a encarar y me dice ¡ahí tení, CTM!”: Ariel Levy reveló antiguo encontrón con ex crack de la Roja

En medio del ambiente solidario por la Teletón, el actor Ariel Levy conversó con el portal “RedGol” y reveló un antiguo conflicto con un ex seleccionado nacional en medio de la cruzada solidaria.

El protagonista de la trilogía “Que pena tu…” sostuvo que hace algunos años tuvo un encontrón con Iván Zamorano. “Yo no lo llamaría pelea, simplemente fue calentura de parte de Iván. Yo simplemente le atajé una pelota y le dije: “aquí no, yo soy de la U”. Como chiste, obvio, porque él es del Colo”, dijo.

Posteriormente a eso, Levy detalló la reacción de “Bam Bam” en otro mano a mano en medio de un partido en el marco de la actividad caritativa. “Después cuando me hace un gol su equipo me va a encarar y me dice “¡ahí tení, CTM!“. Yo quedé plop, para adentro, porque era un show para la tele y estábamos haciendo eso, pero él se calentó. Para mí, pese a que es hincha del Colo, es un ídolo nacional. Crecí viéndolo jugar en el Real Madrid y el Inter“, expresó.

“Después fui a explicarle que estábamos haciendo un show, que no lo estaba tratando de ofender y había sido un chiste, pero Iván no me quería aceptar las disculpas. Todo queda ahí“, complementó el artista, quien reconoció que volvió a toparse con Zamorano años después.

“Todo bien. Buena onda Iván goleador”, cerró.