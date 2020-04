“Me dijo que ni te conocía”: “trolleo” de Don Francisco a Lucho Jara desató carcajadas en la Teletón

Luciano Pereyra fue otro de los artistas que dijó presente en la edición 2020 de la Teletón. Desde Buenos Aires vía streaming, el cantante interpretó su éxito “Qué suerte tiene él”.

Sin embargo, la actuación del argentino estuvo marcada por la intervención de Luis Jara, uno de los conductores del segmento nocturno junto a Eduardo Fuentes.

El también artista presentó a su colega como un “amigo personal”, cuestión que sirvió para que Mario Kreutzberger lo trolleara sin tapujos.

“Lucho, Luciano Pereyra me dijo que ni te conocía“, dijo Don Francisco ante las risas de Eduardo Fuentes. Jara no tuvo más que resignarse ante la “incómoda” situación. “No pierdo la esperanza de conocerlo en persona“, expresó aún entre carcajadas.