“¡Perdón, déjeme terminar!”: El tenso diálogo entre JC Rodríguez y el ministro Palacios

Un tenso momento se vivió en una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, entre el conductor del espacio, Julio César Rodríguez y el ministro de Economía, Lucas Palacios.

“¿Se deberían fijar precios en servicios básicos?”, fue la primera pregunta que le consultó JC Rodríguez el titular de Economía.

“La idea es que el precio sea justo. Mi pregunta es: ¿en qué momento el Estado se da cuenta ‘oye, esto ya no es justo, intervengamos’?”, siguió consultando.

Ante esto, el secretario de Estado respondió de la siguiente forma: “Ya. Ojalá no pase nunca eso, porque si se interviene, básicamente lo que se hace es dificultar el abastecimiento futuro. Lo que nosotros estamos haciendo es un seguimiento permanente a los precios. Se han mantenido en niveles razonables, pero lo que hay que entender es lo siguiente, a ver si me dan un minuto para explicarlo“.

A esto agregó que “imaginémonos un producto que tiene un costo de $1000 y tiene un costo de producción de $900, hay que pagar los sueldos… imaginemos que es un kilo de pan, entonces hay que pagar la harina, otras siete cuestiones, la electricidad, etc. Entonces, si se fija el precio en $1000, esa persona que tiene que hacer inversión para poder vender el pan le podría ser no rentable mañana, porque le sube el precio de la harina. Entonces lo que nosotros queremos…”, alcanzó a decir, siendo interrumpido por el animador.

“Hay que fijar el precio de la harina”, lanzó JC Rodríguez. Ante esto, el titular de Economía respondió: “Pero espérate… que esté garantizado. Yo me he reunido permanentemente con el ministro de Agricultura…”.

“Ministro. Ministro, perdón. El ministro de Agricultura dijo que el pan no podía subir más del 3% y a la gente le ha subido el 20%”, respondió Julio César. “No, no, no, si el pan no puede subir más del 3%. Ojalá que los productos no sigan subiendo, el problema es que si se fija el precio aumenta el mercado negro y disminuye el abastecimiento. Aquí hay que tener una ecuación bien responsable. Tenemos que velar por toda la población, Julio César“, manifestó Palacios.

“¿Por qué fijar precios implica un precio mayor? Eso es de teoría, porque…”, volvió a consultar Rodríguez. “Lo que pasa es que…”, alcanzó a decir Palacios, siendo interrumpido por Julio César.

“Perdón, déjeme terminar… porque para fijar precios los tienen que fiscalizar. Si fija, se fiscaliza y se pena a los que no cumplan”, declaró el animador.

Tenso momento

Tras esto, el ministro Palacios continuó insistiendo en su punto, e indicó que esta “no es una crisis que dure una semana. Hay que ser responsable”.

“La pregunta era cuándo. Ministro, discúlpeme pero yo le hice la pregunta concreta. Ojalá no se fije nunca, estoy de acuerdo con usted, pero mi pregunte es otra. ¿En qué minuto usted dice no da más? ¿Están haciendo canastas? ¿Están viendo si el precio es el mismo de la semana pasada?”, consultó el animador.

El ministro respondió de la siguiente manera: “Estamos fiscalizando los precios, pero si tú me dices cuándo va a ser ese momento, no te lo puedo decir por televisión, cómo se te ocurre. Lo que estamos haciendo es garantizando el abastecimiento”.

Por su parte, JC Rodríguez declaró que “no nos estamos entendiendo, ministro. Yo no quiero que me diga una fecha. La pregunta es otra, le he preguntado tres veces lo mismo, y respetuosamente. La pregunta es qué tiene que pasar para que el gobierno se ponga duro y fijar”.

Finalmente, el ministro Palacios señaló que “sería muy malo, y como sería muy malo, hemos estado generando reuniones y fiscalizaciones. Nosotros hemos planteado que exista abastecimiento a precio justo. ¿Qué es un precio justo? Eso varia enormemente”, concluyó.