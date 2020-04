Las emotivas palabras de Julio César Rodríguez a la mujer de su vida: compartió inédito registro junto a ella

View this post on Instagram

Esta linda señora es mi mamá! El pequeñito con cara de bueno soy yo! Este finde hablamos y me dijo “me cuesta tanto quedarme en casa hijo trabajo desde los 15 años”. Así es Mamita es hora de descansar, de quedarte en casa y cuidarte!!! Ojalá muchas mamás trabajadoras tengan la oportunidad de quedarse en casa y cuidarse!!! Un abrazo para todos. Y que sea una buena semana. ❤️😜❤️