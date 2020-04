“Un día me paraste los carros, así que nunca más”: La inesperada confesión de Camila Recabarren sobre Pamela Díaz

Durante la jornada de ayer, la animadora Pamela Díaz y la modelo Camila Recabarren realizaron inéditas confesiones a través de una transmisión en vivo en la plataforma de Instagram.

Fue en este contexto que uno de los seguidores de la transmisión le hizo una pregunta a Pamela, para que la animadora se la replicara a Camila Recabarren.

“¿Con qué mujer entrarías al reality?“, le consultó Díaz a la modelo. Ante esto, Camila fue enfática en responder que no entraría con su actual pareja, Dana Hermosilla, porque no aguantaría que la molestaran. Aunque sí afirmó que ingresaría a un programa de este estilo con Pamela.

“Entraría contigo a un reality. Sí Pame, sería bacán”, apuntó Recabarren, palabras que generaron la inmediata reacción de Díaz.

“No, porque después si tienes que dormir conmigo, nica. No. ¿Y si me tocas después, me haces cosas tú?“, le dijo sin filtro la animadora a Camila.

“Yo no miro a mis amigas con otros ojos. De verdad”, respondió de manera categórica la modelo. “Ah, muy bien entonces. Podría dormir contigo”, indicó Pamela.

Posteriormente, Recabarren realizó una inesperada confesión: “Aparte que un día me paraste los carros, así que nunca más“, le dijo a Pamela.

“¿Cuándo te paré los carros? ¿Por qué me dices eso?”, consultó la animadora. “Me dijiste ‘¡entiende que a mí me gusta el …!”, contestó finalmente la modelo, causando risas en su amiga.

“¡No! Jajá”, dijo Pamela. “Sí, mira, si aquí no estamos en la tele, no hay filtro“, manifestó Recabarren finalmente.