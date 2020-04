Actor de “Juegos de Poder” firmó con Canal 13 y protagonizará nueva nocturna

En diciembre del 2019 la señal Mega anunció la salida del actor Álvaro Rudolphy, quien protagonizó grandes producciones como “Pituca Sin Lucas” o “Perdona Nuestros Pecados”, esto tras una fallida negociación.

Tras cuatro meses de esta salida, y en difíciles tiempos para la humanidad, el intérprete firmó con Canal 13 para protagonizar la nueva nocturna que sucederá a “La Torre de Mabel”, de acuerdo a diario El Mercurio.

“Se dio la oportunidad y me pareció súper atractiva. Es como volver a los orígenes. Me tincó y se concretó“, sostuvo el intérprete que regresará a la exseñal católica, tras 26 años.

Este ingreso a Canal 13 también sirvió para aclarar su salida de Mega: “No es que no me hayan renovado contrato. Llegamos a un acuerdo. Después que hice durante un periodo largo “Perdona Nuestros Pecados” y luego “Juegos de Poder”, en lo personal quise cambiar (…) Tenía ganas de dar un giro, de hacer otras cosas, de tener otros aires. De renovarme“, sostuvo.